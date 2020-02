Botsing met dronken bestuurder op parking Kristof Pieters

06 februari 2020

Op een parking in de Pastoor Boelstraat in Temse zijn bij het parkeren twee voertuigen in aanrijding gekomen. Een van de bestuurders legde een positieve ademtest af. De 35-jarige man uit Temse had 1,54 promille alcohol in zijn bloed.