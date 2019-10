Bornem verslaat Temse in ‘Grote Klein Elektro Strijd’: “Maar wel heel fier dat we samen liefst 22.032 kilogram elektro ophalen” Joris Vergauwen

09 oktober 2019

18u10 0 Temse Temse en Bornem stonden woensdag op hun kop door de ‘Grote Klein Elektro Strijd’, de inzamelactie van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. In Temse was Koen Wauters de hele dag van de partij. De buren uit Bornem kregen Jonas Van Geel als kapitein. Uiteindelijk bleek Bornem de sterkste, met 12.215 kilogram ingezameld oud en kapot elektro. Temse strandde op 9.817 kilogram.

“‘t Is stil aan de overkant”, zong Jonas Van Geel met een grote smile de groep van Temse toe, nadat Frances Lefebure het resultaat had bekendgemaakt in het containerpark van Temse. Daar werden woensdagmiddag alle containers uit beide gemeenten gewogen. Koen Wauters boog het hoofd, maar mét de glimlach. Uiteindelijk werd er in Temse op enkele dagen tijd maar liefst 9.817 kilogram oud en kapot elektro ingezameld.

Op de Markt was het woensdag een gezellige drukte, tussen 13 en 15 uur. Optredens, een veiling, en vooral heel wat inwoners die nog hun oud elektro in de container kwamen gooien. De gemeentediensten hadden de voorbije dagen ook nog alles op alles gezet. Koen Wauters moest als kapitein Temse naar de overwinning leiden. “Het zag er heel goed uit. We hadden één container voorzien, maar al snel werd duidelijk dat dat niet voldoende was. Uiteindelijk zijn het 2,5 containers geworden.” Het bleek niet voldoende. Jonas Van Geel leidde Bornem naar de overwinning. Daar werd exact 12.215 kilogram opgehaald.

Veel ambiance

Voor Koen Wauters was het een bijzondere dag. “Ik heb me heel goed geamuseerd. De mensen in Temse waren blij en zijn met velen buitengekomen. Iedereen begreep dat ze hiermee van hun kleine rommel af zijn en dat wij er iets nuttigs mee kunnen doen, dat het ook nog eens geld opbrengt voor het goede doel. Er was echt heel veel ambiance vandaag. Het heeft meteen iets Fata Morgana-achtig hé. En zo’n burenstrijd werkt wel. Als we dit zouden kunnen doen in heel Vlaanderen, dan zou je ervan staan kijken wat het resultaat is. Bij mezelf is het net hetzelfde. Welke rommel dat er allemaal nog in de kast lag thuis, niet te schatten! We zijn vorig jaar verhuisd. Ik viel achterover van wat ik allemaal heb bijgehouden! Daarom is zo’n massale elektro-inzameling echt wel eens goed. Het was dus een heel mooie dag, ondanks dat we niet hebben gewonnen. En ik ben blij dat ik Temse heb leren kennen. Ik was hier nog nooit geweest. Ik kan me ook niet herinneren dat ik hier ooit al heb opgetreden.”

Chaotisch, maar geweldig

Ook voor ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice Frances Lefebure was het een hele belevenis, in Temse en Bornem. “Het was een heel toffe dag. Ik heb in de twee gemeenten geholpen, ik heb hen allebei aan het werk gezien. Het was chaotisch, maar geweldig. Het was leuk om te zien dat zoveel mensen op zo’n korte tijd zoveel enthousiasme tonen. Misschien zorgt het competitie-element ook wat voor extra drive, maar het is altijd gezellig gebleven. Dat is ook de bedoeling. De gemeenten komen keigoed overeen, maar een beetje strijd helpt wel. En ik was ook nog nooit eerder in Temse en Bornem geweest, maar ik ben echt heel verbaasd over hoe mooi het hier is!”

Komende zondag 13 oktober is de ‘Grote Klein Elektro Strijd’ in Temse en Bornem te zien, in de eerste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’, op VTM vanaf 19.55 uur.