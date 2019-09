Boreling Aurora zorgt voor vrouwelijk vijfgeslacht Kristof Pieters

25 september 2019

Een viergeslacht komt wel vaker voor maar een vijfgeslacht is vrij zeldzaam. De kleine Aurora Braem, geboren op 12 september dit jaar, zorgde voor een vrouwelijk vijfgeslacht in Temse. Stammoeder is Elza van Buynder (89). De trotse overgrootmoeder is Annie De Wolf (62) en kersvers grootmoeder Kitty Wauman (42). Allen wonen ze in Temse. Enkel de trotste moeder Jolien Nijs (22) woont met Aurora in Stekene.