Bom onder tien jaar oude moordzaak: procureur uit twijfels bij gevoerde onderzoek en vindt geen objectieve bewijzen voor moord Nele Dooms

25 november 2019

12u48 2 Temse Er is maandag een bom gedropt onder de tien jaar oude moordzaak rond de dood van Ihsan Celik in Temse. Vier beklaagden staan hiervoor terecht. Maar het openbaar ministerie stelde op een nieuwe procesdag plots vragen bij het gevoerde onderzoek en meent dat er geen objectieve elementen zijn om te bewijzen dat de vier de moord pleegden. Wel worden ze nu opeens vervolgd voor lijkverberging. Meer nog, de openbaar aanklager volgt de piste van een eremoord in plaats van de eerder aangenomen afrekening in het drugsmilieu.

De bewuste moord dateert van juni 2009. De 41-jarige Turk Ihsan Celik werd toen dood gevonden met een strop rond de hals in de Temse Polder. Hij bleek drie dagen eerder gewurgd en daarna gedumpt in het natuurgebied. Speurders tastten lange tijd in het duister om de daders op te sporen. Na jaren kwam het dossier in een stroomversnelling terecht, nadat de vader van Carlo V.H. naar de politie stapte en die de betrokkenen aan de galg praatte. Hij was zelf bij de dumping van het lijk aanwezig geweest en duidde Sohaib A., Sahin O. en Abdessalem B.A. aan als betrokken bij de moord.

Alleen werden er bij de verklaringen van V.H. altijd grote vraagtekens geplaatst, omdat hij minderbegaafd is. Hij beweerde zelf dat hij onder druk was gezet van de speurders om de verklaringen af te leggen. Hiervoor vond eerder tijdens het proces al een getuigenverhoor plaats met de betrokken speurder over zijn aanpak. Dat werd ook onderzocht door comité P., om vervolgens door parket en Comité P te concluderen dat er bij de verhoren niets verkeerd gebeurd was.

Procureur Bernadette Baeyens zette daar nu echter ineens een ander standpunt over neer. Ze vroeg de rechter zelfs om de verhoren uit het dossier te weren. “Ik kan het in eer en geweten niet maken om deze te laten gebruiken”, stelde ze. “De manier waarop ze gevoerd zijn, is niet te verdedigen. Al ben ik er wel van overtuigd dat het verhaal over de moord en de verberging van het lijk dat Carlo vertelt, klopt. Hij is, gezien zijn beperkte verstandelijke capaciteiten, niet in staat om zo’n gans verhaal te verzinnen en vol te houden heel de tijd hetzelfde te vertellen. Alles start met cruciale info van V.H. en volgens mij is dat geen fantasie.”

Alleen gaf de openbaar aanklager maandag toe dat in het hele dossier geen objectieve elementen zitten die bewijzen dat de vier beklaagden de moord op Celik gepleegd hebben. Verhoren gebeurden volgens haar niet zoals het hoort en moeten geweerd en ook bij onderzoeken van gerechtsdeskundigen plaatst ze vraagtekens, wegens “niet voldoende details onderzocht” en “foutieve conclusies”. “Over het precieze tijdstip van de moord bijvoorbeeld was geen duidelijkheid, maar dat is belangrijk om via telefonie-onderzoek te weten wie zich op dat ogenblik op de plaats van de feiten bevond”, klonk het.

Eremoord

Het parket concludeert dus eigenlijk dat het wel vermoedt dat de vier beklaagden de moord pleegden, maar geen bewijzen heeft. Wel houdt het de oorspronkelijke dagvaarding van moord staande, maar voegt daar nog een extra vervolging voor lijkverberging aan toe. “Omdat we voor het tijdstip van de dumping van het lijk wel over telefoniegegevens beschikken die de vier beklaagden op die plek situeren”, klonk het. “Meer nog, na een nieuwe studie van het heel dossier denken we dat ze in opdracht van de familie van het slachtoffer handelden. Ze hadden voor, tijdens en na de dumping van het lijk telefonisch contact met diens twee neven. We denken nu in de richting van een eremoord. Het lijk werd in brand gestoken met oppervlakkige schade, er werd zuur in het gezicht gegooid en het geslachtsdeel werd verminkt. De schoenen werden minutieus tussen de benen van de man geplaatst, als om duidelijk te maken dat hij ergens had gestaan waar het niet mocht, namelijk tussen de benen van een vrouw. Dat is een motief.”

Dat de beklaagden nu ook gedagvaard zijn voor lijkverberging, waarover zelfs de vraag rijst of die feiten juridisch ondertussen niet verjaard zijn, zet kwaad bloed bij de verdediging. Meester Clement, die Carlo V.H. verdedigt, reageerde furieus. “Op 19 november kregen we nog te horen dat het openbaar ministier haar standpunt van de voorbije jaren zal blijven aanhouden en de vier beklaagden dus gestraft wil zien voor moord. Om dan nu, minder dan een week later, met een heel verhaal te komen dat het de moord niet kan bewijzen. Moeten ze daar na tien jaar mee afkomen? En dan wordt er gauw nog vervolgd voor dumping van het lijk. Een parcours als dit heb ik nog nooit gezien. Ook de nieuwe beweringen van de procureur zijn volgens ons niet correct en niet te staven. Wat gaan we nog allemaal krijgen?! De enige juiste houding van het parket als ze vaststelt dat er geen objectieve elementen voor moord zijn, is buiten vervolging stellen.”

Alle partijen krijgen van de rechtbank nu de kans om de komende weken uitgebreid te concluderen over deze nieuwe elementen. Op 10 februari komt de zaak opnieuw voor.