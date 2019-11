Boek over steenbakkerijen van Steendorp, Bazel en Rupelmonde JVS

06 november 2019

10u57 0 Temse Eind december verschijnt het boek ‘Steenbakkerijen op het Gelaag te Bazel, te Steendorp en te Rupelmonde’ van de hand van Roger Colaes.

De auteur heeft zich de jongste decennia verdiept in de geschiedenis van deze gemeenten en was dan ook de geknipte man om deze historiek te reconstrueren. Over de steenbakkerijen in de regio bestond tot dusver geen samenhangende geschiedschrijving.

Het boek telt 287 bladzijden en wordt uitgegeven in kleurendruk. De aankoopprijs bedraagt 25 euro, plus 5 euro portkosten voor de voorintekenaars uit andere gemeenten dan Kruibeke, Bazel, Steendorp, Rupelmonde en Temse.

Voorinschrijven kan tot 20 november, door het bedrag over te schrijven op de rekening BE39 7835 2435 0119 van Heemkundige Kring Wissekerke, Kruibekestraat 2 in Kruibeke, met vermelding van het adres waarop het boek kan worden bezorgd.

Het boek kan ook afgehaald worden in het Heemmuseum te Bazel op zondagnamiddag (als er tentoonstellingen lopen) en elke dinsdagvoormiddag.

Info: 0497/07.83.21