Bizarre diefstal: palmboom gestolen uit tuin in Hollebeek Kristof Pieters

21 februari 2020

19u37 2 Temse In Hollebeek in Temse is in de nacht van donderdag op vrijdag een wel erg bizarre diefstal gebeurd. Onbekenden gingen er namelijk aan de haal met een palmboom.

Eigenaar Ignace Joossens stelde de diefstal ’s morgens vast en doet nu een oproep naar getuigen. “De dieven hebben flink wat moeite gedaan. Heel de omheining werd vernield en de palmboom is tot achteraan in de dreef getrokken. Daar werd de bloempot verwijderd.” De man looft een flinke beloning uit voor wie een tip kan bezorgen over deze ‘palmrovers’. De diefstal gebeurde in de Hollebeek, maar de wagen van de dieven stond vermoedelijk geparkeerd in de Schauselhoekstraat.