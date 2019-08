Bierfestival Velle geeft Boenk! van brouwerij

Brixius eerste prijs JVS

12 augustus 2019

15u59 0 Temse De organisatoren van het bierfestival van Temse-Velle hebben hun prijsuitreiking gehouden. Brouwerij Brixius uit Kruibeke sleept met het Boenk!-bier de eerste prijs in de wacht.

Pas in september 2018 ging brouwerij Brixius in Kruibeke van start, maar anderhalf jaar later mogen brouwers Daniël Brijs en Sandra Cloostermans zich al bij de top rekenen. Op het bierfestival van Temse-Velle, dat plaatsvond in juni, kreeg hun bier Boenk! de hoofdprijs. Het is uitgeroepen tot beste bier. Op het festival moesten bezoekers hun top drie geven. In totaal waren er twintig brouwers aanwezig, met meer dan vijftig verschillende bieren.

Fijne erkenning

Het bier Boenk! is het paradepaardje van de brouwerij, dat in totaal zes bieren brouwt. Het is een amberkleurig biertje met liefst 10,5 graden alcohol, een pittige quadrupel dus. Boenk erop, volgens de bezoekers en bierkenners op het festival. “Het is heel fijn natuurlijk om op een bierfestival in de prijzen te vallen. We hebben al veel reacties gekregen. Vele mensen vinden de naam van het bier ook heel geslaagd. Het spreekt duidelijk aan. Het is een zwaarder bier, maar op bierfestivals speelt het alcoholgehalte minder een rol, omdat bezoekers proefglaasjes van 15 centiliter gebruiken. In ieder geval is dit een geweldig fijne erkenning”, aldus brouwer Daniël Brijs. Meer info over het assortiment van de brouwerij vind je op de site www.brouwerijbrixius.be.