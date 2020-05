Bibliotheek Temse weer open vanaf 2 juni: “Verplicht met mondmasker en bezoek beperkt tot half uur” Kristof Pieters

28 mei 2020

13u25 3 Temse De bibliotheek van Temse gaat op dinsdag 2 juni weer open voor bezoekers. Om dat bezoek zo veilig mogelijk te maken, neemt de bibliotheek wel een heleboel maatregelen.

Voorlopig gaat de bib enkel open voor het uitlenen en inleveren van materialen. Lezen of studeren in de bib, gebruikmaken van de internethoek of andere dienstverleningen zijn nog niet mogelijk. Ook de openingsuren worden licht aangepast. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn de deuren open van 14 tot 18.30 uur en op vrijdag en zondag van 10 tot 12.30 uur. Donderdag en zaterdag is de bib gesloten. “Helemaal zoals vroeger, wordt het dus nog niet”, zegt schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA). “Zo moet elke bezoeker verplicht een mondmasker dragen en mag er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk binnen. Elke bezoeker krijgt een winkelmandje en volgt de aangeduide looplijnen.”

Een bezoek wordt beperkt tot 30 minuten en gebeurt alleen of met één kind. “We raden bezoekers dan ook aan om hun bezoek voor te bereiden door thuis al eens in onze online catalogus te zoeken”, geeft schepen Truyman nog als tip mee. “Materialen terugbrengen kan via de inleverschuif naast de ingang of via de uitleenbalie. De bibliotheek houdt alle teruggebrachte materialen 3 dagen apart voor ze terug op de rekken belanden.”