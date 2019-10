Bib trakteert bezoekers op ‘verwenzondag’ JVS

16 oktober 2019

11u53 0 Temse In de bibliotheek van Temse is er op 20 oktober een ‘verwenzondag’ en een boekenverkoop.

Komende zondag trakteert de bibliotheek bezoekers op koffie en koeken en kan je kennismaken met het activiteitenaanbod. De bib organiseert ook een grote boekenverkoop, met een brede selectie van afgevoerde fictie en non-fictie. Beide activiteiten vinden zondag plaats van 10 tot 12.30 uur.

Op dinsdag 29 oktober houdt de bib dan weer een workshop ‘Lego Mindstorm’. In die workshop leer je een LEGO-robot programmeren, hem tot leven brengen en vanop afstand besturen. Die workshop vindt plaats op dinsdag 29 oktober van 14 tot 16 uur, voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Deelname is gratis, inschrijven kan via bibliotheek@temse.be.