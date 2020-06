Bevlaggingsactie als alternatief voor Vlaamse feestdag Kristof Pieters

22 juni 2020

10u59 0 Temse Het Overlegcomité Vlaamse Verenigingen (OVV) van Temse heeft een bevlaggingsactie op touw gezet als alternatief voor de viering van de Vlaamse feestdag. Het OVV roept de bevolking op om gedurende de feestweek de vlag uit te hangen. Per deelgemeente wordt iemand in de bloemetjes gezet.

Het OVV bestaat uit de Amedee Verbruggenkring, Davidsfonds Temse en Vos Temse en organiseert jaarlijks het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met de gemeente. Op het programma voor dit jaar stonden Jan Peumans als hoofdspreker en de Vlaamse coverband De SCHil voor het optreden op de markt. In april besliste het OVV om de festiviteiten van 3 juli niet te laten doorgaan omwille van de coronacrisis. Als alternatief gaat het comité nu voor extra bevlagging in de gemeente gedurende de feestweek van 1 tot 11 juli. Op verschillende plaatsen worden in samenwerking met de gemeente de Vlaamse Leeuw-vlaggen opgehangen. Daarnaast roept het OVV de bevolking om hetzelfde te doen. Om dit te stimuleren wordt - door loting - per deelgemeente voor één deelnemer een mooi geschenk voorzien voor dit engagement. Zich aanmelden kan via ovvtemse@gmail.com of telefonisch bij Tony Peirsman (0479 46 93 36) met vermelding van naam, adres, telefoon en e-mailadres. De traditionele misviering op 5 juli om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Temse kan ondertussen toch doorgaan.