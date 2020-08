Beurtelings verkeer op Krijgsbaan vanaf september door rioleringswerken Kristof Pieters

17 augustus 2020

16u09 0 Temse Vanaf september zal het verkeer op de Krijgsbaan tussen Temse en Steendorp hinder ondervinden van rioleringswerken. Aquafin gaat namelijk het afvalwater van de wijk Hollebeek aansluiten op de collector van de Krijgsbaan. De werken gaan wel gepaard met hinder, vooral in de eerste fase. Dan zal er namelijk beurtelings verkeer worden ingevoerd op de Krijgsbaan.

Het rioleringsproject is belangrijk omdat het afvalwater van de wijk Hollebeek momenteel nog ongezuiverd in de Schelde wordt geloosd. “Via dit project zal het afvalwater opgevangen worden door een nieuwe riolering die zal aansluiten op de bestaande collector in de Krijgsbaan”, zegt Wim Verhelst, projectleider van Aquafin. “Na realisatie van de werken zal het afvalwater van meer dan 500 inwoners eerst gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Temse vooraleer het wordt geloosd in de rivier.”

Hinder vanaf september

De nutsmaatschappijen zijn al gestart met voorbereidende werken maar die zorgen enkel voor hinder op de parkeerstroken. De grote rioleringswerken gaan begin september van start. “Er zal in deze fase gewerkt worden met verkeerslichten en beurtelings verkeer op de Krijgsbaan”, legt schepen van Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA) uit. “De lichten bovenop het viaduct werden intussen beter afgesteld om filevorming te vermijden. Deze fase zal twee tot drie maand duren.”

Twee buurtverantwoordelijken

Daarna duikt de aannemer het veld in, en meer specifiek de boomgaarden van een fruitteler op de Krijgsbaan. De werken starten in overleg wel pas na de oogst. Als laatste fase komt de Hollebeekstraat zelf aan bod. In totaal zullen de werken tien maanden duren. “Omdat werken altijd gepaard gaan met hinder, hebben we ook twee buurtverantwoordelijken aangesteld”, vervolgt Truyman. “Nicole Van der Vieren en Luc Beylkens zullen voor de wijk het aanspreekpunt zijn voor klachten, opmerkingen of suggesties. Samen met de aannemer doen we er bovendien alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Zo worden straten per deel opgebroken om woningen maximaal bereikbaar te houden.”