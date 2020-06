Beurtelings parkeren wordt in heel de gemeente gefaseerd afgevoerd Kristof Pieters

17 juni 2020

18u30 0 Temse In verschillende centrumstraten in Temse zal men binnenkort niet langer de avond voor de 1e en 16e van elke maand nog snel de auto moeten gaan verplaatsen. Het gemeentebestuur gaat namelijk het beurtelings parkeren gefaseerd afvoeren.

Schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) deed het plan uit de doeken op de gemeenteraad na een vraag van Anne-Marie Muyshondt (VB). Die laatste vroeg om iets te ondernemen aan de Houtkaai. “Langs één kant zijn er veel garages en aan de andere zijde is er lintbebouwing”, zeg Muyshondt. “Heel wat bewoners zouden het veel efficiënter vinden om enkel nog parkeren toe te laten langs de kant van de huizen.” Muyshondt geeft wel toe dat een aantal gebruikers van garages wel reeds klagen dat ze hierdoor moeilijker uit hun garage geraken.

Volgens schepen Truyman wordt het probleem sowieso binnenkort aangepakt want het beurtelings parkeren zal gefaseerd overal verdwijnen. “Onder meer de hulpdiensten maar ook vuilnisophalers zijn al lang vragende partij”, legt ze uit. “Er is niks zo vervelend dan die overgangsdag waarop er auto’s langs beide kanten staan en het verkeer amper nog kan passeren.”

Studiebureau

Een studiebureau is nu bezig met de opmaak van een ontwerp voor de Nijverheidsstraat, Gebroeders Van Raemdonckstraat en Vooruitgangstraat. “Hierbij wordt ook rekening gehouden met draaicirkels voor garages”, benadrukt Truyman. “We gaan dus niet zomaar ter plaatse met een pot verf. Het moet allemaal goed voorbereid worden. Waar mogelijk willen we liefst werken met alternerende parkeerstroken want die halen ook de snelheid naar beneden. Het studiebureau is nu bezig met deze drie straten maar ook de Paterstraat en Boodtsstraat staan nog op de planning.”

Anne-Marie Muyshondt vraagt om dan wel ook controles te laten doen. “Want in de Eeckhoutdriesstraat zijn parkeerstroken afgebakend met plantbakken op straat maar er wordt nog steeds vaak buiten die vakken geparkeerd”, weet het raadslid.