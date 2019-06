Betrapt met drugs voor eigen gebruik? Boete tussen de 100 en 500 euro. Kristof Pieters

17 juni 2019

14u51 6 Temse Wie in Kruibeke of Temse met een gebruikershoeveelheid drugs wordt betrapt, moet onmiddellijk een geldboete betalen. Die varieert tussen de 100 en 500 euro. Het proefproject kwam er omdat er binnen de politiezone veel overlast is van druggerelateerde feiten en werd nu positief geëvalueerd. “We willen met dit lik-op-stuk-beleid vermijden dat er een geval van straffeloosheid ontstaat bij de vele druggebruikers”, zegt korpschef Wim Pieteraerens.

De politiezone Kruibeke-Temse is sinds mei vorig jaar pilootzone in Oost-Vlaanderen voor een project waarbij personen die drugs voor eigen gebruik op zak hebben onmiddellijk een minnelijke schikking moeten betalen. Dit pilootproject kwam er op expliciete vraag van korpschef Wim Pieteraerens die het meteen in de dagdagelijkse werking integreerde.

“Wanneer een meerderjarige betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, wordt deze niet alleen in beslag genomen, maar moet er daarnaast ook een minnelijke schikking onmiddellijk betaald worden”, legt hij uit. “Het bedrag varieert tussen 100 en 500 euro, afhankelijk van het type en de hoeveelheid drugs waarmee iemand betrapt wordt. Wie de minnelijke schikking niet aanvaardt of niet onmiddellijk kan betalen, wordt in snelrecht gedagvaard.”

De politiezone kreeg de toelating van het parket om als pilootproject te fungeren. “Omdat we in onze zone met veel overlast vanwege allerhande druggerelateerde feiten kampen”, verklaart de korpschef. “Minnelijke schikkingen bij drugsbezit voor eigen gebruik waren al mogelijk bij evenementen en politieacties, maar niet binnen de dagelijkse routinewerking.” Wie betrapt werd met een gebruikshoeveelheid drugs kreeg vroeger een proces-verbaal maar het kwam zelden tot een vervolging. “Met de invoering van dit systeem willen we een lik-op-stuk-beleid voeren en vermijden dat er enkel een vermanende vinger wordt opgestoken en er zo een gevoel van straffeloosheid ontstaat bij de vele drugsgebruikers binnen onze politiezone”, zegt de korpschef. “We willen niet dat de indruk gewekt wordt dat het bezit van drugs getolereerd wordt. Bovendien wordt op deze manier het dossier snel en efficiënt afgehandeld.”

Doorverwezen naar hulpverlening

Het blijft echter niet alleen bij bestraffing. “Want de betrokkene wordt meteen ook doorverwezen naar de hulpverlening, in het bijzonder CAW Waasland en CGG Waas en Dender. Voor de leeftijdscategorie van 18 tot 25-jarigen is er de vroeginterventie van drugpunt Waas.”

De proefperiode loopt nu ruim een jaar en wordt, door alle partijen, als zeer positief geëvalueerd. Op één jaar tijd werden er 68 minnelijke schikkingen geïnd, goed voor een bedrag van meer dan 8.000 euro. Slechts in 2 gevallen kon of wilde de dader niet betalen en volgde er een snelrechtprocedure. In 91% van de gevallen ging het om cannabis.

Zowel politie als parket evalueerden deze manier van werken als zeer positief en beslisten om het project voor minstens één jaar verder te zetten. Daarna volgt opnieuw een nieuwe evaluatie.