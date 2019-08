Bestuurster onder invloed is rijbewijs kwijt Kristof Pieters

12 augustus 2019

Tijdens een verkeerscontrole op Eigenlo, werd een 39-jarige vrouw uit Temse betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De vrouw legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de vrouw 1,82 promille alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ook in de Clement De Landtsheerlaan in Temse werd het rijbewijs van een 20-jarige man ingehouden voor 3 uren. De jongeman had iets te veel alcohol in het bloed.