Bestuurster blijkt onder invloed van alcohol en drugs na ongeval Kristof Pieters

08 november 2019

In de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode is donderdagnamiddag een bestuurster bij het manoeuvreren tegen een ander voertuig aangereden. De 35-jarige vrouw uit Temse had 2,44 promille alcohol in haar bloed en legde een positieve drugtest af. Haar voertuig was niet meer geldig gekeurd en ook de verzekering was vervallen. De vrouw haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.