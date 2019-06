Bestuurder zwaargewond na hevige klap tegen brugpijler op N16 Kristof Pieters

28 juni 2019

11u35 0 Temse Een bestuurder is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de N16 in Temse. De man verloor de controle over zijn stuur en knalde met zijn wagen te pletter tegen een brugpijler.

De bestuurder van de Hyundai Tucson kwam van de Temsebrug en reed op de N16 richting Sint-Niklaas. Ter hoogte van het viaduct met de Krijgsbaan reed hij te pletter op een brugpijler. De bestuurder kon nog op eigen kracht uit zijn verhakkelde voertuig klauteren maar liep wel zware verwondingen op. Hij werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De rijbaan raakte door het ongeval versperd. Omdat het ongeval zich tussen de af- en oprit had voorgedaan kon het verkeer wel makkelijk omgeleid worden. Door het nachtelijke uur ontstonden er geen files. De plaats van het ongeval ligt in een flauwe bocht. Mogelijk was de bestuurder achter het stuur even ingedommeld. Tegen 1 uur was de rijbaan terug vrijgemaakt.