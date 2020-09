Bestuurder verliest controle en gaat over de kop op E17 Kristof Pieters

04 september 2020

23u19 1 Temse Op de E17 in Temse gebeurde vrijdagavond een spectaculair verkeersongeval. Om ongekende reden verloor de bestuurder van een Citroën de controle over zijn voertuig en ging over de kop. De chauffeur liep slechts lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd.

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur in de rijrichting van Gent. De wagen sloeg over kop en gleed nog tientallen meters verder op zijn dak. De bestuurder van een Ierse vrachtwagen tikte de wagen nog licht aan, gelukkig zonder verdere gevolgen. De trucker hielp het slachtoffer uit zijn zwaar beschadigde wagen. Als bij wonder liep de jonge man slechts enkele lichte kwetsuren op. Hij weigerde vervoer naar het ziekenhuis en werd ter plaatse verzorgd. Door het ongeval lag de rijbaan over een afstand van 50 meter bezaaid met glas en brokstukken. De opgeroepen brandweer had dan ook heel wat werk met het opruimen van de rijbaan. De weg moest daarvoor zelf tijdelijk volledig afgesloten worden wat ondanks het latere uur voor heel wat file zorgde.