Bestuurder slaat op de vlucht na aanrijding bromfietser Kristof Pieters

31 januari 2020

16u34 0

In de Pontweg in Elversele heeft een auto bij het verlaten van een parking een bromfietser aangereden. De 22-jarige bromfietser uit Hamme raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De autobestuurder vluchtte weg, maar werd later wel aangetroffen.