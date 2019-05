Bestuurder opgedreven bromfiets blijkt onder invloed van drugs Kristof Pieters

24 mei 2019



In Cauwerburg in Temse werd vrijdagvoormiddag een bromfietser tegengehouden omdat deze vermoedelijk aan een hogere snelheid reed dan toegestaan met zijn type bromfiets. Een test op de rollen gaf aan dat de bromfiets opgedreven was. De 42-jarige bestuurder uit Temse had zijn rijbewijs niet op zak en legde een positieve drugtest af. De bromfiets werd in beslag genomen. De eigenaar moet nu eerst het nodige doen om zijn voertuig terug in regel te stellen.