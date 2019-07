Bestuurder onder invloed van drugs betrokken bij aanrijding Kristof Pieters

01 juli 2019

17u56 3

In de Schoolstraat is zaterdagavond een aanrijding met vier voertuigen gebeurd. Toen een bestuurder zich wilde draaien, kwam het tot een botsing met zijn achterligger. Daarbij werd ook een geparkeerde wagen geraakt. Deze botste op zijn beurt tegen een ander geparkeerd voertuig. Eén van de bestuurders, een 23-jarige man uit Sint-Niklaas, was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Twee voertuigen moesten worden getakeld.