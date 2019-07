Bestuurder onder invloed is rijbewijs zes uur kwijt Kristof Pieters

16 juli 2019

16u07

Voorbije nacht werd in de Kasteelstraat in Temse een 39-jarige autobestuurder betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De man legde een positieve ademtest af. Uit de analyse bleek dat hij 1,33 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 6 uren.