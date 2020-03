Bestuurder lichtgewond na aanrijding tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

09 maart 2020

16u55 1

Maandagochtend is in Velle in Temse een bestuurder tegen een geparkeerde auto gereden. De 23-jarige bestuurder uit Stekene werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto werd getakeld.