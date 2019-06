Bestuurder krijgt zware geldboete bij verstek na hallucinante snelheid in bebouwde kom Koen Baten

28 juni 2019

15u42 3 Temse Ramadan G. uit Temse heeft een boete van 4.000 euro aan zijn been. De man haalde op 28 juli 2018 om 22.00 uur ‘s avonds een snelheid van 125 kilometer per uur in de bebouwde kom, waar er slechts 50 is toegelaten.

De feiten werden gepleegd met een Volkswagen Bora op Steendorp in Wetteren. “Dit moet een absoluut record zijn in de bebouwde kom", liet D'hondt weten. De man zelf was niet aanwezig en liet ook geen advocaat opdagen dus werd hij bij verstek veroordeeld. De man kreeg een boete van 4.000 euro opgelegd, een rijverbod van vijf jaar en moet al zijn examens opnieuw afleggen. Bovendien moet hij ook bewijzen dat hij door een dokter rijgeschikt is om opnieuw achter het stuur te mogen kruipen.