Bestuurder krijgt geldboete voor twee snelheidsovertredingen op zelfde locatie op drie weken tijd Koen Baten

11 juni 2019

Bilal B. uit Sint-Niklaas moest zich dinsdag in de politierechtbank van Dendermonde verantwoorden voor twee snelheidsovertredingen op de brug in Temse. De twee overtredingen gebeurden op drie weken tijd. De eerste keer was op 16 augustus 2017, toen reed beklaagde 66 kilometer per uur in plaats van 50. In september reed hij opnieuw met 64 kilometer per uur over de brug.

De jongeman zelf was in het verleden ook al vier keer veroordeeld voor overdreven snelheid en moest ook zijn examen al eens opnieuw afleggen, maar dat wist hij duidelijk niet meer. “Ik denk dat ik die dagen gehaast was om op het werk te geraken, dat ik te laat ging zijn, maar het was zeker niet de bedoeling om te snel te rijden", aldus B. De snelheidsovertredingen leverden hem een geldboete op van 880 euro.