Bestuurder botst tegen verlichtingspaal in Laagstraat Kristof Pieters

20 februari 2020

01u26 0 Temse Op het kruispunt van de Eurolaan met de Laagstraat in Temse verloor de bestuurder van een Opel Corsa woensdagavond de controle over zijn wagen. De auto slipte en knalde tegen een verlichtingspaal en een tuinomheining. Beiden raakten net als de wagen beschadigd.

De bestuurder, een jongeman die op weg was voor de nachtshift op zijn werk even verderop in het industrieterrein, bleef ongedeerd. De brandweer moest ter plaatse komen om het lichtarmatuur van de verlichtingspaal dat naar beneden dreigde te verwijderen.