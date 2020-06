Bestuurder blaast motor op tijdens rit op E17, brandweer reinigt oliespoor Kristof Pieters

19 juni 2020

22u10 1 Temse De brandweerposten van Temse en Sint-Niklaas kregen vrijdagavond omstreeks 19.40 uur een melding van een brandend voertuig op de E17 richting Antwerpen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was er van brand geen sprake. Ze troffen een lichte bestelwagen Fiat aan op de pechstrook. De bestuurder had de motor van zijn voertuig opgeblazen waardoor er olie op het hete motorblok terecht kwam wat even voor heel wat rookontwikkeling zorgde. Het voertuig vatte gelukkig geen vuur en de bestuurder bleef ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen dat over een afstand van zo’n 150 meter besmeurd raakte met motorolie. Uit veiligheid werd het voertuig van de pechstrook naar een vlakbij gelegen pechhaven geduwd. Het verkeer ondervond geen hinder.