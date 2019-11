Bestelwagen van dakwerker volledig leeggeroofd, 1.000 euro beloning voor gouden tip Kristof Pieters

05 november 2019

17u00 8 Elversele Dakwerker Jimmy Van Raemdonck heeft een beloning uitgevaardigd voor wie een gouden tip kan bezorgen die leidt tot de arrestatie van de dief die maandagnacht zijn bestelwagen heeft leeggeroofd. “Er is voor meer dan 13.000 euro aan materiaal weg”, zucht de man. “Dit is financieel een zware dobber. Bovendien heb ik heel wat klanten moeten afbellen.”

Amper enkele dagen geleden heeft Jimmy Van Raemdonck zijn intrek genomen bij zijn vriendin in de Godevaert Braemstraat in Elversele. De bestelwagen van zijn bedrijf ‘Belseelse Dakwerken’ had hij maandagavond in de straat geparkeerd, amper enkele huizen verder. “Deze ochtend wilde ik vertrekken naar een eerste klant en stelde ik vast dat de bestelwagen was leeggeroofd”, vertelt de man. “Er was nauwelijks iets van schade te zien. Het slot is bijzonder vakkundig uitgeboord. De dief heeft alle machines meegenomen. Het gaat om duren apparaten van DeWalt, alles samen goed voor 13.000 euro.”

Jimmy runt het bedrijfje samen met zoon Dimi. Dinsdag moesten ze noodgedwongen alle klanten afbellen. “We moeten eerst alle machines nieuw aankopen”, zucht hij. “Er zijn gelukkig wel al enkele bevriende aannemers die me al hebben aangeboden om me tijdelijk uit de nood te helpen. Dit is wel een bijzonder zware financiële aderlating. Ik ben sinds vier jaar zelfstandig dakwerker. Het grootste deel van de machines was dus nog vrij nieuw en in bijzonder goede staat.”

Verdacht figuur

Navraag bij de buren leerde Jimmy dat er de avond voordien een verdacht figuur was gesignaleerd. “De Godevaert Braemstraat is een doodlopende straat en het valt dus op als er ‘vreemde’ auto’s rijden. Een buurvrouw heeft maandagavond rond 17 uur een witte bestelwagen gezien, vermoedelijk een Volkswagen, die heel traag door de straat reed. Aan het stuur zat een blanke kaalhoofdige man die aan het rondkijken was. We denken dat het de dief was die op voorhand de buurt kwam verkennen. Zowel de bestelwagen als de man voldoen aan de beschrijving van een figuur die eerder ook al in Sinaai en Belsele heeft toegeslagen. Hij zou al een jaar actief zijn.”

We willen vooral de nummerplaat van de verdachte hebben? Die 1.000 euro heb ik er graag voor over als ik daarmee mijn werkmateriaal kan recupereren Jimmy Van Raemdonck

Jimmy heeft intussen een beloning uitgevaardigd van 1.000 euro. “Misschien heeft er iemand uit de ruime omgeving camerabeelden waarop de witte bestelwagen te zien is. We willen uiteraard vooral de nummerplaat hebben. Die 1.000 euro heb ik er graag voor over als ik daarmee mijn werkmateriaal kan recupereren.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Jimmy gaat alvast zelf extra veiligheidsmaatregelen nemen. “Mijn camionette was al uitgerust met driepuntssloten maar ik ga het voertuig nu met de achterzijde tegen de garagepoort parkeren. We gaan ook camera’s plaatsen.”

De diefstal in Elversele is geen alleenstaand feit. Aan de Zuidermolen in Waasmunster werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag ook al een werfcontainer opengebroken. Een heel aantal toestellen zoals boormachines en zagen zijn verdwenen.

Wie iets verdacht heeft opgemerkt of meer informatie heeft over de verdachte witte bestelwagen kan Jimmy Van Raemdonck contacteren via jimmy.van.raemdonck@hotmail.com of 0478/380.036.