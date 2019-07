Beroepsprocedure voor aanvraag site steenbakkerij: nieuw openbaar onderzoek van 27 juli tot 26 augustus JVS

23 juli 2019

12u07 0 Temse Er komt een nieuw openbaar onderzoek voor de aanvraag van Vagaetrans op de site van de vroegere steenbakkerij. Dat loopt van 27 juli tot 26 augustus. Vorige keer werden er liefst 1.151 bezwaren ingediend. Op 6 augustus organiseert de gemeente opnieuw een infovergadering in De Mosterdpot.

De aanvraag voor het exploiteren van een afvalverwerkend bedrijf met een grondrecyclagecentrum op het terrein van de voormalige steenbakkerij in Steendorp wordt onderworpen aan een nieuw openbaar onderzoek. Het bedrijf Vagaetrans is een beroepsprocedure gestart, nadat de deputatie van Oost-Vlaanderen in mei de omgevingsvergunningsaanvraag weigerde. Voor de deputatie was de aanvraag onder meer in strijd met het BPA Schausselbroek. Eerder had ook al het schepencollege van Temse een negatief advies gegeven. Tijdens het openbaar onderzoek werden er liefst 1.151 bezwaren ingediend tegen de aanvraag, na groot protest van onder meer de burgerbeweging Steendorp Leefruimte, Natuurpunt Waasland Scousele en KWB Steendorp.

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft nu een wijzigingsverzoek van Vagaetrans voor de aanvraag goedgekeurd. Dat impliceert dat het openbaar onderzoek volledig moet worden overgedaan. Dat gebeurt van 27 juli tot 26 augustus. In het kader van deze nieuwe procedure organiseert het schepencollege van Temse opnieuw een infovergadering, op 6 augustus in De Mosterpot in Steendorp om 20 uur. Het schepencollege zal ook een nieuw advies moeten formuleren, wat het op 9 augustus zal doen. Het betreurt ook dat het nieuwe openbaar onderzoek gevoerd wordt in de vakantieperiode.

De minister zal een beslissing moeten nemen op basis van een eindadvies van de gewestelijke omgevingsvergunningcommissie, wat in september gebeurt.

Lees ook: Deputatie weigert omgevingsvergunning aan Vagaetrans voor site steenbakkerij