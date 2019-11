Benedicte Goesaert (Zeno X Gallery) te gast in Wilford X JVS

11 november 2019

15u34 0 Temse Nog tot 6 januari loopt in kunstencentrum Wilford X in Temse ‘chapter III’ van de tiendelige tentoonstelling ‘360° kunst’. Deze keer is de keuze van Benedicte Goesaert van Zeno X Gallery in Antwerpen te bezichtigen.

Met de tiendelige tentoonstelling ‘360° kunst’ pakt Wilford X in Temse uit met een bijzonder stukje kunstreflectie. Twee jaar lang nemen in totaal tien figuren uit de kunstwereld de exporuimte in. Marianne Hoet, dochter van wijlen Jan Hoet, is voor Wilford X op zoek gegaan naar experten en authentieke kunstliefhebbers die elk hun tentoonstelling cureren: een museumdirecteur, een kunstdocent, een galeriehouder, een vermogensbeheerder, een kunstcriticus, een beursorganisator, een kunstenaar tot een privéverzamelaar. Philippe Van Cauteren (S.M.A.K Gent) en Peter De Cupere (School of Arts PXL-MAD, Hasselt) zijn intussen gepasseerd. Nu is Benedicte Goesaert (Zeno X Gallery) aan de beurt. Zij heeft werk meegebracht van drie jongere kunstenaars met roots in andere landen: Neo Matloga uit Zuid-Afrika, José Montealegre uit Honduras en Shirley Villavicencio Pizango uit Peru.

Reizen

Benedicte Goesaert, die dagelijks tussen Gent en Antwerpen pendelt en internationaal actief is voor Zeno X Gallery, vond bij haar keuze inspiratie in reizen. “Ik vond het interessant om te kijken naar de geschiedenis van deze plek. Wilford X is genoemd naar William Wilford, een Engelsman die naar België is gekomen om een navigatielijn per stoomboot te leggen tussen Temse en Antwerpen, in de negentiende eeuw. Het aspect reizen vind ik heel interessant. Het is ook een groot deel van mijn leven. Ik ga in binnen- en buitenland kunst bekijken voor Zeno X. Vanuit dat internationaal oogpunt ben ik gaan kijken welke jonge kunstenaars ook zo’n internationale positie hebben. Het zijn ook kunstenaars van mijn eigen generatie. Dat vond ik óók interessant, om na te gaan wat er in mijn eigen generatie gebeurt vandaag. Het is bovendien een hele eer voor mij om deze expo mee vorm te kunnen geven in Wilford X. Ik vind het fijn om te zien dat er heel wat mensen zijn die gepassioneerd met kunst bezig zijn en die ook die jongere generaties een platform willen geven.”

De expo van gastcurator Benedicte Goesaert loopt tot 6 januari in Wilford X, op de Wilfordkaai 10 in Temse.

Info: www.wilfordx.be.