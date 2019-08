Belseelse Kunstvrienden exposeren in Dacca JVS

06 augustus 2019

15u21 0 Temse Nog tot 18 augustus stellen de Belseelse Kunstvrienden hun werk tentoon in cultuurzaal Dacca in Temse.

De tentoonstelling ‘Bel-Arte a/d Schelde’ van de Belseelse Kunstvrienden is het voorbije weekend geopend in Dacca in de Kasteelstraat in Temse. De expo toont het werk van 18 kunstenaars van de Belseelse Kunstvrienden. Heel wat verschillend werk komt er aan bod, met schilderijen in olieverf en acryl op doek of board, aquarel, pastel, houtskool en potlood, kalligrafie, beelden in brons en keramiek en sculpturen in inox en staal. Bij de opening gaven Johan De Vos, eredirecteur van de Academie van Sint-Niklaas, en burgemeester Luc De Ryck een introductie.

De tentoonstelling is een organisatie van het Cultuurcentrum Temse en is gratis toegankelijk tijdens de weekends: op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.