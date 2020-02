Belinda Aebi vindt inspiratie voor nieuwe misdaadroman bij De Koolputten: “Geknipt decor voor een mysterieuze gesloten gemeenschap” Kristof Pieters

07 februari 2020

13u19 0 Temse De elfde roman van misdaadauteur Belinda Aebi ligt vanaf dit weekend in de rekken. ‘Het Dorp’ speelt zich af in een gesloten leefgemeenschap tegen het decor van De Koolputten in Waasmunster. “Het verhaal is volledig fictief maar lezers gaan ongetwijfeld beschrijvingen van de omgeving herkennen”, vertelt de auteur die haar inspiratie vond tijdens een fietstochtje in de omgeving.

Toen ze nog in Gent woonde, speelden haar boeken zich nog steevast af in de Arteveldestad met een vast rechercheteam. Na haar verhuis naar Temse zette Belinda Aebi haar vaste personages aan de deur. “Mijn vorige drie boeken waren telkens afgeronde verhalen met andere personages. Dat geeft me ook meer vrijheid om telkens een volledig andere setting te creëren.”

Voor de elfde roman ‘Het Dorp’ zocht Belinda het niet ver van huis. “Er zijn twee verhaallijnen en één ervan speelt zich af op de site van De Koolputten in Waasmunster”, legt ze uit. “Ik heb er in het boek het fictieve dorp Koolbeke van gemaakt. Mijn hoofdpersonage is Eline Jehaes, een jonge journaliste, die er met autopech strandt. Ze gaat op zoek naar hulp in dit geïsoleerde dorp aan de oevers van de Durme maar ontdekt dat ze er niet welkom is en dat er vreemde dingen gebeuren.”

Ik ben ook twee keer naar een geïsoleerd vissersdorp in Nederland getrokken. Veel mensen zijn er familie van elkaar en inteelt is er nooit ver weg. Dat element heb ik verplaatst naar De Koolputten Belinda Aebi

Belinda kwam op het idee toen ze met haar man een fietstochtje maakte naar de Mirabrug en langs De Koolputten passeerde. De site heeft een rijke geschiedenis. Gelegen aan de Mirabrug was het ooit een kleine haven waar vrachtschepen aan- en afvoeren met kolen, graan, maïs, bouwmaterialen, wit zand en veevoeders. De naam is een verwijzing naar de putten waarin steenkool werd opgeslagen en verhandeld. Naast kolen, konden passanten na de Tweede Wereldoorlog bij de familie Schelfhout ook terecht in de herberg. In 1984 sloten de deuren. Na jaren van verval werd het complex in 2017 heropend met een expositieruimte, horecazaak en bed & breakfast. “Ik was meteen gefascineerd door de plaats en de historiek en heb toen contact opgenomen met een kleindochter van de vroegere eigenaars. Ze nodigde me meteen bij haar thuis uit waar ze dikke mappen met krantenknipsels bewaarde.” Het was niet de enige research die Belinda deed. “Ik ben ook twee keer naar een geïsoleerd vissersdorp in Nederland getrokken. Veel mensen zijn er familie van elkaar en inteelt is er nooit ver weg. Dat element heb ik verplaatst naar De Koolputten. Uiteraard is het hele verhaal fictief. Het is mijn fantasie die op hol slaat. Toen ik vernam dat er vroeger ook een beerput was, heb ik dat meteen gebruikt voor het verhaal. Een beerput is immers geknipt om je van een lijk te ontdoen. Uiteraard komt ook de Mirabrug in het boek aan bod. Lezers zullen nog wel meer elementen herkennen uit de omgeving. Daarom dat ik altijd zoveel research doe. Elke zin moet kloppen en er mogen geen losse eindjes zijn. Het boek eindigt trouwens met de heropening van De Koolputten in 2017.”

Het is niet de eerste keer dat Belinda Aebi haar inspiratie uit haar onmiddellijke omgeving haalt. “Het boek ‘Troebel Water’ ontstond toen ik uit het raam van mijn appartement naar buiten keek en een kraanman aan het werk zag. Ik vroeg me af wat hij vanop die hoogte allemaal zoal zag en wat later was hij de sleutelfiguur in mijn boek waarin hij op een dag een lijk ziet liggen aan de oever van de Schelde.”

Ook haar volgende roman zal zich in de regio afspelen. “De grote lijnen heb ik al in mijn hoofd, maar ik ben nog niet begonnen met schrijven. Eerst moest dit boek in de rekken liggen.”

Dit weekend is het zover. Het Dorp is uitgegeven bij Hamley Books, kost 20,99 euro en is onder meer verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel. Wie graag een gesigneerd exemplaar wil, is welkom op de officiële boekvoorstelling op zaterdag 15 februari om 14.30 uur in zaal De Arcke in AC De Zaat.