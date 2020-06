Beklaagde vlucht na kleine kop-staartaanrijding: “Schade was al aanwezig aan mijn wagen" Koen Baten

23 juni 2020

14u14 1 Temse In de politierechtbank van Dendermonde heeft deze ochtend Stefaan K. uit Temse terechtgestaan. De man was na een kleine kop-staartbotsing meteen op de vlucht geslagen, maar kon toch gevat worden. In zijn eerste verklaring ontkende K. dat hij bij een ongeval betrokken was geweest. De schade aan zijn wagen? Die was er al volgens de man.

De feiten speelden zich af op 2 juni in Temse. Hij reed achteraan in op zijn voorligger en ging daarna meteen op de vlucht. Via camera’s kon de man echter gevonden worden en was het ook duidelijk dat er een aanrijding was geweest, die hij in eerste instantie nog betwiste. “Ik besef dat het enorm stom was van mij. Ik had gewoon moeten blijven staan, maar raakte in paniek", zei hij. “Dit was echt niet mijn bedoeling.” K. kreeg een geldboete van 1.600 euro waarvan 600 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 30 dagen opgelegd.