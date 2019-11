Beklaagde biecht op dat hij vroeger drugs gebruikte en wordt eerst naar dokter gestuurd voor rijgeschiktheid Koen Baten

15 november 2019

14u43 2 Temse M.M. uit Temse moest zich deze ochtend verantwoorden voor de politierechtbank van Dendermonde na een zware snelheidsovertreding op de Ruisstraat in Tielrode. De man reed 100 kilometer per uur in de bebouwde kom met zijn Honda Motor toen hij geflitst werd. “Ik was te laat voor mijn werk en wilde me haasten", aldus M.

De feiten vonden plaats op 20 juni 2018 kort voor 7 uur ‘s ochtends. Hij moest om 7 uur op zijn werk zijn en wilde zich haasten. De man had geen blanco strafblad en was al eerder veroordeeld, waaronder voor vluchtmisdrijf. “Het was een erg landelijke omgeving, waar niet veel verkeer was op dat uur, dus echt iemand in gevaar brengen heeft men cliënt nooit gedaan", aldus zijn raadsman.

Vlak voor politierechter Peter D’Hondt uitspraak wilde doen in de zaak, vroeg hij of de beklaagde ooit drugs had gebruikt. M. bekende dat hij vroeger alles geprobeerd heeft, maar dat dit gestopt is vele jaren geleden. De rechter besloot echter om de man eerst te laten testen alvorens de zaak verder te zetten. Op 27 maart moet M. terug komen naar Dendermonde.