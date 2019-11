Bejaarde bestuurder wordt onwel achter het stuur en ramt vier auto’s in Prinsenlaan Kristof Pieters

13u49 0 Temse In de Prinsenlaan heeft een bejaarde bestuurder vrijdagochtend voor heel wat schade gezorgd aan verschillende geparkeerde wagens.

De man reed in de richting van de Krijgsbaan en werd plots onwel achter het stuur. Hij reed aan lage snelheid in op vier geparkeerde wagens. Alle voertuigen liepen heel wat blikschade op. Twee van de beschadigde wagens waren nog heel recent. De bejaarde man raakte bij het ongeval zelf niet gewond maar werd omwille van zijn medische toestand naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken die op de rijbaan terecht kwamen op te ruimen.