Beek verontreinigd met olie of brandstof Kristof Pieters

01 februari 2020

16u48 0 Temse Passanten merkten zaterdagmiddag op dat de beek naast de Frank Van Dyckelaan zwaar verontreinigd was met olie of brandstof. Over bijna de hele afstand, zo’n 400 meter, lag er een gekleurde film op het water.

De brandweer legde een drijvende dam en absorberende vellen op het water maar kon verder weinig doen. De milieudienst van de gemeente Temse werd in kennis gesteld. Vermoedelijk verloor een voertuig olie of brandstof op het wegdek en is dit door de regen via de rioleringsbuizen van de kolken in de gracht terechtgekomen.