Bedrijvencentrum The Hub opent deuren in vroegere brouwerij Verstockt Kristof Pieters

17 februari 2020

18u23 0 Temse In de Vrijheidsstraat in Temse heeft The Hub de deuren geopend. Het gaat om een kleinschalig kantoren- en bedrijvencentrum dat is ondergebracht in de gebouwen van de voormalige brouwerij Verstockt.

Gert Poppe is één van de initiatiefnemers van The Hub. Hij zocht al een tijdje naar een nieuwe locatie voor zijn bedrijf Alpha IT. “We waren tot voor kort gelegen in het industriepark in Sint-Niklaas maar we wilden eigenlijk liever wat meer centraal zitten, dichtbij het openbaar vervoer en op een boogscheut van de winkels.” Omdat het complex een maatje te groot was voor het IT-bedrijf alleen, sprongen er enkele partners mee op de kar. “Het hele gebouw is volledig gerenoveerd”, legt Poppe uit. “Er zijn vijf kantoren die beschikken over alle comfort zoals een geïntegreerde keuken, individuele airconditioning, een gratis te gebruiken parking, enz. De kantoren beschikken allemaal over een individuele toegang waardoor ze doorlopend toegankelijk zijn. Het grote verschil met ons vorig kantoor is dat mijn bedrijf niet meer verscholen zit in een industriezone en ik ook geen hinder meer heb van het drukke verkeer en files.”

The Hub beschikt eveneens over een moderne, goed uitgeruste polyvalente zaal die geschikt is voor bedrijfsevenementen en die gebruikt kan worden door de huurders. “Dit vormt ongetwijfeld een grote extra troef voor dit complex te bieden heeft,” vult architect Sam Van Mele aan. Ook burgemeester Luc De Ryck is tevreden over de realisatie. “Dit project is een mooi voorbeeld hoe een pand met een rijke geschiedenis omgetoverd kan worden tot een hedendaagse plek ter ondersteuning van ondernemers.”

The Hub mikt zowel op start-ups als bedrijven die een satellietkantoor willen openen voor personeel dat niet langer in de file wil staan. Er zijn momenteel nog enkele kantoren beschikbaar. Meer info via management@hubbusinesscenter.be of via de website http://www.hubbusinesscenter.be