Beachvolleybaltornooi voor recreanten: “Sportief plezier staat centraal” JVS

19 juni 2019

14u52 0 Temse Op zondag 23 juni vindt een recreatief beachvolleybaltornooi plaats in het sportcentrum F. Schuerman in Temse.

De sportdienst en de sportraad van de gemeente Temse organiseren zondag het beachvolleybaltornooi, op twee beachvolleybalterreinen in het sportcentrum F. Schuerman in de Eeckhoutdriesstraat in Temse. Er kunnen in totaal twaalf ploegen deelnemen, met telkens vier spelers. “Tijdens dit tornooi staat sportief plezier centraal”, klinkt het.

Het tornooi start om 10 uur en duurt tot 17 uur. Er wordt ook een zomerbar ingericht voor spelers en supporters. Voor kinderen is er een springkasteel en allerlei animatie.

Info en inschrijven: 03/710.12.42, sport@temse.be.