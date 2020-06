AZ Nikolaas bouwt nieuwe polikliniek op zorgcampus: “Dienstverlening garanderen voor onze 25.000 patiënten die we hier jaarlijks ontvangen” Kristof Pieters

25 juni 2020

16u52 14 Temse Het AZ Nikolaas gaat een nieuwe polikliniek bouwen op de zorgcampus aan de Gasthuisstraat in Temse. Dat hebben het ziekenhuis en het gemeentebestuur donderdag bekendgemaakt. Er is gekozen voor een nieuwbouw zodat de huidige polikliniek tijdens de werken haar dienstverlening kan verderzetten. Jaarlijks komen er meer dan 25.000 patiënten over de vloer.

Het ziekenhuis De Pelikaans sloot vier jaar geleden de deuren, maar het AZ Nikolaas beloofde wel de polikliniek te behouden. Momenteel is die nog gehuisvest in het voormalige ziekenhuis maar voor het grote gebouw zijn er andere plannen. “We hebben eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te renoveren maar die piste hebben we verlaten omdat het toch veel problemen zou geven voor de dienstverlening”, zegt algemeen directeur Stefan Van den Brouck. “Samen met de gemeente zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie op de site. Het wordt dus een aparte nieuwbouw langs de kant van de Gasthuisstraat tussen de huidige kliniek en het OCMW-gebouw.”

Bouw start volgend jaar

Er zal dit jaar nog een ontwerper worden aangesteld en de gemeente engageert zich om het terrein bouwrijp te maken zodat de werken volgend jaar kunnen starten. Eind 2022 zou de nieuwe polikliniek moeten klaar zijn. Het gaat om een investering van 2,5 tot 3 miljoen euro. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) is tevreden. “Jaarlijks ontvangt de polikliniek meer dan 25.000 patiënten voor een 20-tal verschillende disciplines. Dat toont aan hoe belangrijk deze dienstverlening is voor de gemeente. We zijn blij dat het AZ Nikolaas de ambitie heeft om in Temse actief te blijven.”

Meer medische disciplines?

De nieuwe polikliniek zal twee bouwlagen tellen en 1.100 vierkante meter vloeroppervlakte. “Er is ruimte voor uitbreiding”, vervolgt Van den Brouck. “We weten uit ervaring bij andere nieuwe poliklinieken zoals in Beveren en Sint-Gillis-Waas dat dit ook een stimulans geeft aan artsen om hun spreekuren uit te breiden. Mogelijk komen er ook nieuwe disciplines bij.”

Masterplan voor hele campus

Er komen nog meer veranderingen op de zorgcampus met de oude kliniek De Pelikaan, wzc De Reiger, de OCMW-administratie en de serviceflats. “Er is een groot masterplan opgesteld dat gefaseerd wordt uitgevoerd”, vult schepen Hugo Maes (CD&V) aan. “Na voltooiing van de polikliniek zal een deel van het oude ziekenhuis gesloopt worden. Het gaat om de rechtervleugel. Naast de polikliniek komt zo plaats vrij. Die kan ofwel bebouwd worden of braak blijven liggen. Verder voorzien we in een nieuwe doorsteek naar de Kouterstraat voor voetgangers en fietsers.”

Verhuis OCMW

Het OCMW zal haar administratie op termijn verhuizen naar De Pelikaan waar wel enkele bouwlagen van worden weggehaald. Op de plaats van het oude ‘moederhuis’ in de Kouterstraat zou dan het Huis van het Kind komen. Het masterplan voorziet ook in een nieuwbouw voor het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje en een ondergrondse parking met 150 parkeerplaatsen.