Autotransport en vrachtwagen in lichterlaaie op E17, snelweg volledig afgesloten Kristof Pieters

29 mei 2020

16u09 68 Temse Een autotransport en een vrachtwagen staan momenteel in lichterlaaie op de autosnelweg E17 in Temse. Vermoedelijk is de brand ontstaan na een kop-staart-aanrijding in de staart van de file van een Een autotransport en een vrachtwagen staan momenteel in lichterlaaie op de autosnelweg E17 in Temse. Vermoedelijk is de brand ontstaan na een kop-staart-aanrijding in de staart van de file van een eerder ongeval in Kruibeke.

De brand brak uit na een kop-staartaanrijding waarbij een vrachtwagen achteraan inreed op een autotransport. Kort na de aanrijding brak er brand uit. Zowel de aanrijdende truck als het autotransport hebben vuur gevat. Dit gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling die kilometers in de omtrek te zien is. Het ongeval gebeurde op de snelweg in Temse ter hoogte van het viaduct van de Veldstraat. De E17 richting Antwerpen is momenteel volledig afgesloten voor alle verkeer. In de andere rijrichting is er een kijkfile. Over slachtoffers is nog niks bekend.

Later meer.



