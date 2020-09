Automobiliste onder invloed en zonder rijbewijs rijdt tegen geparkeerde wagens en pleegt vluchtmisdrijf Kristof Pieters

29 september 2020

16u22 0 Temse Een bestuurster is maandagavond tegen drie geparkeerde wagens gebotst in de Pastoor Boelstraat in Temse. De bestuurster reed weg, maar werd door een getuige tegengehouden.

De reden van de vlucht werd snel duidelijk. De 42-jarige vrouw uit Temse had geen rijbewijs. Bovendien legde ze een positieve ademtest af. Ze had 0.76 promille alcohol in haar bloed. Het voertuig van de vrouw werd in beslag genomen.