Autobestuurder komt in aanrijding met dronken fietser Kristof Pieters

23 augustus 2019

17u22 2

Donderdagavond kwam het in de Vrijheidstraat in Temse tot een aanrijding tussen een auto en een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. De 33-jarige fietser legde wel een positieve ademtest af. Hij had 2 promille alcohol in zijn bloed.