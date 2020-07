Auto twee keer tegengehouden, twee keer rijbewijs ingetrokken Kristof Pieters

09 juli 2020

16u36 0 Temse De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto twee keer tegengehouden. Er zat tweemaal iemand anders achter het stuur en twee keer bleek de bestuurder dronken of vertoonde hij tekenen van dronkenschap en werd het rijbewijs ingetrokken.

De eerste controle vond plaats in de Kasteelstraat in Temse. Een politiepatrouille merkte op dat een bestuurster haar auto niet helemaal onder controle leek te hebben. De vrouw werd gecontroleerd en blies positief. Ze had 1.93 promille alcohol in haar bloed. De 50-jarige vrouw uit Sint-Niklaas haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Even later zag de politie hetzelfde voertuig aan een onaangepaste snelheid rijden. Er werd opnieuw een controle uitgevoerd. Een andere persoon bestuurde dit keer het voertuig. Deze vertoonde tekenen van dronkenschap, maar weigerde een alcoholtest af te leggen. De 58-jarige man uit Sint-Niklaas zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken wegens het weigeren om een ademtest af te leggen.