Auto slipt en belandt tegen vitrine bromfietsenzaak JVS

24 januari 2020

11u41 0 Temse Een autobestuurder is vrijdagochtend tegen de vitrine van bromfietsenzaak Daeco in Tielrode geknald.

Op het kruispunt van de Hogenakkerstraat met de Oude Heirbaan in Tielrode verloor de bestuurder van een Dacia vrijdagochtend rond 9.30 uur de controle over zijn stuur. De auto slipte en belandde tegen de gevel van Daeco, gespecialiseerd in scooters, bromfietsen en motorfietsen.

De aanrijding was niet zwaar. Er sneuvelde alleen een groot raam. De brandweer kwam ter plaatse om de glasscherven en loszittende stukken te verwijderen. De bestuurder raakte niet gewond en kon na het invullen van de nodige papieren verder rijden. Zijn wagen liep enkel blikschade op.