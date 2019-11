Auto knalt tegen gevel van woning in Hoogkamerstraat Kristof Pieters

12 november 2019

20u31 0 Temse In de Hoogkamerstraat in Temse is dinsdagavond een auto tegen de gevel van een appartement gereden. De bestuurster raakte mogelijk onwel en verloor zo de controle. Ze werd lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur ter hoogte van het kruispunt met de Roeland Lefèvrestraat. De bestuurster van de Citroën verloor de controle over haar wagen, mogelijk nadat ze onwel werd. Door de impact sneuvelden twee ramen op het gelijkvloers en ook de gevel raakte beschadigd. Brokken steen en glas lagen over de hele living verspreid. In de woonkamer waren op het moment van het ongeval enkele leden van een familie aanwezig, maar zij kwamen er gelukkig met de schrik vanaf. De brandweer van de post Temse kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen en het gat tijdelijk dicht te maken. Door het ongeval was er een tijdje geen doorgaand verkeer mogelijk in de Hoogkamerstraat.