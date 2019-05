Auto in beslag genomen na positieve speekseltest en inbreuk op rijverbod Kristof Pieters

27 mei 2019

17u00 2

Tijdens een verkeerscontrole op de Velle werd een 37-jarige man uit Sint-Niklaas betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De man legde een positieve speekseltest af. Ook werden er in het voertuig drugs gevonden. De man moest hiervoor onmiddellijk 350 euro boete te betalen. De drugs werd in beslag genomen. Na controle bleek de man te rijden terwijl er al een rijverbod tegen hem liep. Zijn voertuig werd daarom eveneens in beslag genomen. Hij werd nadien ook meegenomen naar het commissariaat voor verhoor. De man stond namelijk ook nog voor enkele andere feiten geseind.

Tijdens een controle op de Markt in Temse werd ook een 25-jarige man uit Temse betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De man legde eveneens een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Tot slot werd tijdens een verkeerscontrole op de Krijgsbaan ook nog het rijbewijs van een 29-jarige man uit Temse ingehouden voor 3 uren. Hij had teveel gedronken.