Auto gaat volledig in vlammen op na ritje voor boodschappen Kristof Pieters

22 september 2019

09u53 5 Temse Op Cauwerburg in Temse is een auto zaterdagmiddag volledig in vlammen opgegaan. Het gezin was boodschappen gaan doen toen er plots een lichte rookontwikkeling vanonder de motorkap kwam.

De chauffeur zette zich aan de kant en deed de motorkap van de BMW open. Op dat moment kwamen de vlammen er al uit. De twee kinderen op de achterbank werden er vervolgens uitgehaald en op veilige afstand gebracht. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al in lichterlaaie. Het blussen verliep snel maar de hulpdiensten konden niet vermijden dat het voertuig volledig in vlammen opging. Ook twee woning, waar de wagen voor geparkeerd stond, liepen schade op door de stralingshitte. Van één woning sprongen door de hitte alle ramen. Ook de raamkozijnen en de voordeur raakten beschadigd. Omdat er ook een raam open stond kwam er heel wat rook in de woning terecht. Van de naastgelegen woning raakte er één raam beschadigd. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Zij arriveerden tijdens de bluswerkzaamheden. Een technisch defect aan het motorcompartiment ligt vermoedelijk aan de basis. De rookpluim die met de brand gepaard ging was van ver te zien en trok heel wat kijklustigen. De politie hield hen op een veilige afstand en sloot de straat een tijdlang af voor het verkeer.