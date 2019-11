Auto belandt op zijn dak in gracht in Heirputstraat, één gewonde Kristof Pieters

17 november 2019

02u41 2 Steendorp In de Heirputstraat in Steendorp gebeurde er in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.30 uur een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een BMW, die in de richting van de E17 reed, miste een scherpe bocht waardoor de wagen op zijn dak in de gracht naast de weg belandde.

De vier inzittenden konden op eigen kracht uit de wagen geraken. Eén van hen raakte licht gewond en werd voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De wagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Onaangepaste snelheid ligt waarschijnlijk aan de basis van het ongeval. De Heirputstraat was voor de takelwerkzaamheden gedurende een half uurtje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.