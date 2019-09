Aquafin werkt vanaf maandag op Krijgsbaan en Kapelstraat JVS

13 september 2019

17u43 0 Temse Maandag starten werkzaamheden aan de riolering op de Krijgsbaan en Kapelstraat, in Temse en Steendorp. Die zullen drie maanden duren.

Aquafin stelde schade vast aan de riolering, tussen de woningen in de Kapelstraat 202 en Krijgsbaan 169. Die schade vereist een dringende herstelling door een zogenaamde ‘kousrenovatie’. Door deze herstellingstechniek moet het wegdek niet opgebroken worden. Voor de herstelling van de riolering heeft Aquafin de firma Renotec aangesteld.





De voorbereidende werken zijn woensdag gestart. De eigenlijke werken beginnen op maandag 16 september en duren zo’n drie maanden. Er zal gewerkt worden in verschillende fases. De buizen voor het overpompen liggen aan de kant van de rijbaan in de richting van Kruibeke. Hierdoor zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. Voor de renovatie van de toegangsputten zal er gewerkt worden met mobiele signalisatie. Voor doorgaand verkeer wordt er een omleiding voorzien via de E17 in beide richtingen.