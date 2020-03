Amper opvang nodig voor secundaire scholen: “Weinig nut om zoveel leerkrachten te mobiliseren” Kristof Pieters

16 maart 2020

13u03 16 Waasland Bij de Scholengroep Waasland hebben opvallend weinig leerlingen vandaag gebruik gemaakt van de opvang op school. Vooral in het secundair onderwijs lijkt er weinig nood te bestaan. Bij het Lyceum aan de Stroom in Temse kwam zelfs geen enkele scholier opdagen. Voor alle vestigingen in de regio samen kwamen er 146 leerlingen op een totaal van meer dan 7.000 zich melden.

De Scholengroep Waasland telt 19 basisscholen, acht secundaire scholen, drie scholen voor buitengewoon onderwijs en vier vestigingen voor volwassenonderwijs. Het was voor de directie dan ook een hele puzzel om voor al die leerlingen opvangmogelijkheden te voorzien. Vandaag bleek echter al snel dat er voorlopig weinig nood is. Ouders hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep om hun kinderen zoveel als mogelijk thuis te laten.

“We zijn zelf wel wat verrast door de lage opkomst voor opvang op school”, zegt algemeen directeur Nora De Caluwé. “We hadden ons goed voorbereid en alle leerkrachten waren gemobiliseerd. We zitten nu samen met de syndicaal afgevaardigden om te bekijken hoe we dit gaan aanpakken voor de volgende dagen en weken. Het heeft immers weinig zin om 100 tot 150 personeelsleden op school te laten verzamelen als er amper leerlingen zijn. De opvang blijft natuurlijk wel verzekerd. Sommige ouders werken deeltijds en hebben mogelijk op andere dagen wel opvang nodig. Maar echt grote verschuivingen verwachten we niet meer.”

146 leerlingen opgevangen

Vooral in het secundair onderwijs blijkt de nood aan opvang bijzonder klein. Bij Forum Da Vinci in Sint-Niklaas, normaal goed voor 1.200 studenten, waren er vandaag slechts twee leerlingen die opvang nodig hadden. Bij het KA Beveren was er slechts één scholier die zich kwam melden en bij het Lyceum aan de Stroom in Temse kwam zelfs geen enkele leerling opdagen. “Bij de basisscholen zien we een sterk wisselend beeld van drie tot twintig leerlingen per school”, vervolgt De Caluwé. Alles samen moest de Scholengroep Waasland vandaag 146 leerlingen opvangen op een totaal van meer dan 7.000 leerlingen. Het merendeel, 130 leerlingen, zitten in het basisonderwijs. Van alle secundaire scholen waren er slechts zestien studenten in de opvang.

Afstandsonderwijs

Nu de nood aan opvang klein blijkt, gaat de Scholengroep Waasland zich vooral bezighouden met afstandsonderwijs. “Nieuwe leerstof mag er niet worden gegeven, maar het is wel belangrijk dat de leerlingen niet teveel uit hun schoolroutine gehaald worden. We gaan hiervoor alle beschikbare platformen inzetten. In het secundair onderwijs is men al goed vertrouwd met ‘Smartschool’. In het basisonderwijs zijn er ook verschillende mogelijkheden, maar zal het iets meer inspanningen vragen, ook van ouders. Een aantal leerkrachten is ook bezig om lessen op video op te nemen. Er zijn dus heel wat creatieve ideeën om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen, maar het blijft een hele uitdaging.”