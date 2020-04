Ambitieus plan voor groene corridor door centrum: “Laatste stuk open ruimte tussen de lintbebouwing” Kristof Pieters

29 april 2020

19u01 5 Tielrode Er ligt een opvallend ambitieus plan op tafel om een groene corridor te creëren vlak naast de dorpskom van Tielrode. De aanleiding hiervoor is de redding van de Durmetuin, een waardevol arboretum met een grote variëteit aan eiken. De tuin werd enkele jaren geleden omgezet van woonzone naar parkgebied met een gigantische schadeclaim van de eigenaar als gevolg. Met de opmaak van het Masterplan Groenpool Tielrode wil de gemeente andere partners mee aan boord trekken om het project te realiseren.

De Durmetuin langs de Gentstraat is eigendom van een familie uit Tielrode die de grond na de Eerste Wereldoorlog in ‘cijnspacht’ gaf aan de grootvader van huidig bewoner Christian Wittebroodt en dat voor een periode van 99 jaar. De familie bouwde het perceel van 1,8 ha uit tot een arboretum met 130 verschillende eikensoorten. De pachtperiode van de familie Wittebroodt liep in 2019 echter ten einde. De eigenaars willen het gebied verkavelen maar daar stak de gemeente enkele jaren geleden een stokje voor door de Durmetuin via een RUP om te zetten van woonzone naar parkgebied. De eigenaar trok echter naar de rechtbank voor ‘planschade’ en eist een vergoeding van enkele miljoenen. “Onze financiële middelen zijn ontoereikend en daarom gingen we aankloppen bij het Vlaams gewest, de provincie en andere instanties om mee in het project te stappen”, legt schepen Hugo Maes (CD&V) uit. “Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft interesse in de aankoop van de Durmetuin maar verbond hier wel de voorwaarde aan dat het deel zou uitmaken van een grotere groene recreatieve as. Enkel op deze manier kunnen we subsidies krijgen.”

De gemeente stelde hiervoor het ontwerpbureau Omgeving aan. Het eindresultaat, het Masterplan Groenpool Tielrode, werd nu door de gemeenteraad goedgekeurd. “Het gaat nu niet meer alleen om de Durmetuin maar ook om gronden van de vroegere steenbakkerij”, vervolgt Maes. “De Durmetuin is namelijk een cruciale schakel om een groene corridor te creëren van noord naar zuid. Het is eigenlijk het enige resterende stukje open grond in de lintbebouwing. We willen een as maken die begint aan de kleiputten van de Roomacker en die eindigt aan de oevers van de Durme. Deze groene corridor is uniek omdat het de enige plaats is waar nog een doorgang is vanuit het bolle akkergebied naar de riviervallei. Voor het overige is de gehele cuesta volgebouwd met lintbebouwing.”

Ondertunneling van 45 meter

Volgens het studiebureau biedt het project van de Groenpool heel wat mogelijkheden op vlak van natuur en zachte recreatie maar kan het gebied ook ingezet worden voor extra waterbuffering bij zware regenval. Ook op vlak van mobiliteit zijn er voordelen want het plan voorziet de mogelijkheid om de Gentstraat te ondertunnelen. De planning hiervoor is eind 2021. De ondertunneling zou 45 meter breed en 3 tot 4 meter hoog zijn. “Hierdoor zouden joggers, wandelaars, fietsers en uiteraard ook scholieren conflictvrij de drukke Gentstraat kunnen kruisen”, legt de schepen uit. “De groene corridor sluit ook naadloos aan bij het terrein waar men de nieuwe Freinetschool wil bouwen. De ontwerper voorziet ook in de mogelijkheid om bijvoorbeeld een uitkijkplatform te bouwen rond de schoorsteen van de vroegere steenbakkerij.”

Verschillende partners nodig

Volgens schepen Hugo Maes biedt het project heel veel mogelijkheden maar tegelijk tempert hij wel het enthousiasme. “De aankoop van de gronden zal nog een lange en ingewikkelde procedure worden. Er zullen alleszins verschillende partners nodig zijn. We kijken bijvoorbeeld ook naar RioP omdat het gebied ingezet kan worden voor de afvoer van oppervlaktewater. De provincie is dan weer een geknipte partner voor de kleiputten omdat die aansluiten op het provinciaal domein Roomacker, maar ook hier dreigt de eigenaar met een planschadeclaim.”